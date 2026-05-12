「朝、どうしても体が重い」「学校で人と話すのがしんどい」と感じている高校生は、決して少なくありません。塾選ジャーナルでは、全国の高校生104名を対象に「行き渋り」や「対人疲れ」に関する意識調査を実施しました。そこから見えてきたのは、約8割の高校生が「学校に行きたくない」と感じた経験があり、さらに6割超が「もう人と関わる気力がない」という対人疲れを抱えている実態です。勉強や部活動以上に、令和の高校生たち