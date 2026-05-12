元HKT48の松本日向さんの1st写真集「ちょうどいい。」（紙版は2025年12月にリリース）の電子版（税込み3520円）が発売開始。あわせて、未公開カットのみで構成されたデジタル限定写真集2冊も同時リリースされました。【写真】大胆な泡ぶろカットに挑戦した松本日向さん松本さんはHKT48卒業後はタレントとして活動し、現在はボートレース関連の仕事でも活躍の幅を広げています。今回電子化された「ちょうどいい。」はベトナムで撮影