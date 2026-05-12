2026年5月9日、中国メディアの封面新聞は、桂林で開催されたコンサートの座席の不衛生さを訴えた観光客が、現地の観光当局からSNSでブロックされたと報じた。記事によると、今月4日に広西チワン族自治区桂林市で開催されたコンサートにおいて、観光客の莫雨（モー・ユー）さんが座席の汚れがひどいことに不満を抱いた。翌日にSNSを通じて現地の観光当局である桂林市文化広電観光局に苦情を申し立てようとしたところ、公式アカウン