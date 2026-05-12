レースクイーンとして活動する雪野るなさんが、5月12日までに更新した「レースクイーンの理想と現実」と題したX（旧ツイッター）の投稿が話題です。【写真】華やかなイメージだけじゃないんです！雪野るなさんの美しい躍動感雪野さんは5月3、4日の両日、富士スピードウェイ（静岡県駿東郡）で開催された「SUPER GT Round 2」に、チームIMPULのTRSアンバサダーとして出演しました。IMPULは予選13位から懸命に追い上げ、7位でフィニ