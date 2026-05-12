5月12日に開催された「2026年APEC食品安全協力フォーラム（FSCF）」で明らかになったところによると、今年1〜4月の中国全国の食品輸出入貿易総額は前年同期比6．5％増の5948億6000万元（13兆7800億円）に達しました。内訳は、輸入が同8．8％増の4092億2000万元（約9兆4800億円）、輸出が同1．9％増の1856億4000万元（約4兆3000億円）となっています。（提供/CGTN Japanese）