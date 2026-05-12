歌手の浜崎あゆみさんは5月12日、自身のInstagramを更新。プライベートを楽しむオフショットを披露しました。【写真】浜崎あゆみのプライベートショット「描き続けてくれてありがとう」浜崎さんは「私達は出来る限り楽しく、紙に美しい絵を描き続けて行く。紙に穴が開いている事を知っていても、私達はまだ描いている」とつづり、近影と思われるオフショットを収めた11枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目はナチュラルメイクで黒いウ