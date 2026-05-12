今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION 2026」を、EBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）で放送中！5月7日（木）放送の18名が挑む「2次審査」の模様を振り返る。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、HAYATO（ONE N’ ONLY）、KEVIN 、FUMIYA（ともにBUDDiiS）。【動画】EBiDAN新グループオーディション2次審査EBiDANとは、スターダストプロ