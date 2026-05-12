無印良品「みらい長崎ココウォーク」。 店内には日用品や衣料品など、日々の暮らしが整う商品が並びます。 （無印良品みらい長崎ココウォーク 小椋 菜緒さん） 「無印良品では、生活リズムが乱れやすい この時期に、自宅で簡単にセルフケアできるグッズを多数取りそろえています。ぜひ、心と体をリフレッシュするヒントにしてみてください」 【第5位】お風呂で使える充電式頭皮ケアブラシ 5,990円(税込)