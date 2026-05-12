物価高騰の影響が続く中、新潟県は4月に発表した『GoToトラベル』の新潟県版に続き、独自の『GoToEat』キャンペーンを6月に開始すると発表しました。 【花角知事】 「物価高騰の影響を受けている県民、そして県内の飲食店を支援するということで、プレミアム付きの電子食事券。これを活用してキャンペーンを行いたい」 5月12日、新潟県が発表したのは6月に始まる『おいしさめぐるGoToEat新潟キャンペーン』に