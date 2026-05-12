俳優の真野恵里菜さんが自身のインスタグラムを更新。愛犬が旅立ったことを明かしました。 【写真を見る】【 真野恵里菜 】愛犬との別れを報告「家族であり親友であり相棒であり本当に大切で愛おしくてものすごく大きな存在」「今はただただ寂しくて悲しい」真野恵里菜さんは「先日、兄わんこが天国へと旅立ちました。」と綴ると、愛犬の写真を複数枚投稿。続けて「1年ちょっと前に僧帽弁閉鎖不全症と診断されお薬を