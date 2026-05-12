「ＤｅＮＡ３−１中日」（１２日、横浜スタジアム）中日が連敗で借金１０に逆戻りした。先発の金丸は５回６安打２失点で３敗目。毎回走者を出す不安定な内容だった。打線は東−松尾のバッテリーの攻めに苦戦し、６回２安打無失点の好投を許した。九回は山崎に対して無死一、二塁としたが、代打・ボスラーが見逃し三振に倒れるなど、つながりを欠いた。