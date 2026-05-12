◇セ・リーグ巨人5―3広島（2026年5月12日岐阜）巨人は今季初のサヨナラ勝ちで広島とのシーソーゲームを制し、今月初の連勝。貯金1とした。だが、試合後に勝利したDeNAに勝率で抜かれ、巨人は試合前の3位から4位に後退した。巨人はこの日の試合前時点で18勝18敗0分けの勝率.500。DeNAは同じく17勝17敗1分けで勝率.500だった。同率の場合、セ・リーグは勝利数の多いチームが上位に。そのため巨人が3位でDeNAが4位とな