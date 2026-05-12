歌手の郷ひろみ（70）が12日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00〜後9：00）に出演。50代の頃に利き手を変えたことを明かした。【写真】「えっ？誰？」ファンがざわついた郷ひろみの激変ショット今回は「左利き有名人VS右利き社会」と題して放送。左利き有名人として出演した郷は冒頭、MCの明石家さんまから「右利きに飽きて？」と問われると、「飽きたんじゃないんですけど、何となく体のバランスを取ろうと思