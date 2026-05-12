◇セ・リーグDeNA3―1中日（2026年5月12日横浜）DeNAは中日に勝利し、3カード連続で初戦を白星で飾った。先発の東克樹投手（30）は6回2安打無失点で今季4勝目（2敗）を挙げた。この日の試合前には球団が正捕手として東とコンビを組んでいた山本祐大捕手と、ソフトバンクの尾形崇斗投手と井上朋也内野手の交換トレードを発表した。代わってスタメンマスクをかぶった松尾汐恩との先発バッテリーは初。コンビを組んだのは昨