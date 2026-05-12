◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５×―３広島（１２日・岐阜）広島が今季２度目のサヨナラ負けを喫した。同点の９回に守護神・中崎が佐々木にサヨナラ２ランを浴びた。先発の床田は６回２／３を８安打３失点。１点リードの７回２死二塁で降板し、２番手・高が平山に同点打を浴びた。打線は１点ビハインドの４回に昇格即スタメンの田村が同点打。床田の内野ゴロの間に勝ち越した。同点の５回には坂倉が右翼へ一時勝ち越しの６号ソ