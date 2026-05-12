卓球の世界選手権団体戦で銀メダルを獲得した日本代表が１２日、開催地の英ロンドンから帰国し、都内で会見を開いた。５５年ぶりの優勝を目指した女子は決勝で中国に２―３で敗れ、６大会連続の銀メダル。エースの早田ひな（日本生命）は決勝の２試合ともストレート負けで「心の底から悔しいと思えた銀メダル。決勝で２点落とした責任を感じています」と帰国直後の心境を語った。女王・中国との差は着実に縮まっているが「技術