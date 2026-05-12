Ｊリーグは１２日、「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（６月１３日、東京・ＭＵＦＧスタジアム）のファン投票で選出された９４選手を発表し、Ｊ３福島の?カズ?こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が、Ｊ２・Ｊ３東Ｂ組のＦＷ部門２位で選出された。史上最多１０回目の出場となるカズに、Ｖ川崎（現・東京Ｖ）や日本代表でともに戦った盟友である元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が「１０回目の出場は単独トップになった