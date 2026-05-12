１２日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、バドミントン男子元世界王者の桃田賢斗が出演。「左利き有名人大集合」をテーマに明石家さんまらとトークを繰り広げた。右打ちでバドミントンをやったことがないというが、右で打っても「素人の方には負けないと思います」と桃田。“左利きあるある”については「ダブルスで点を取って、ハイタッチしようとすると、合わないんですよ、（右利きの相手は