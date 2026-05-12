劇的勝利を飾った。巨人が１２日の広島戦（岐阜）に５―３でサヨナラ勝ち。激戦を佐々木俊輔外野手（２６）の劇的２ランで制した。試合はシーソーゲームとなった。今季初勝利を目指して先発した戸郷は、５回３失点と粘投を見せたが、勝ち負けはつかずに降板。それでも打線は一進一退の攻防を続け、３―３で迎えた９回無死一塁、佐々木が打席へ。犠打のサインも考えられた中、中崎の投じた初球を力強く振り抜くと、打球はぐんぐ