ヤクルトは１２日の阪神戦（神宮）に０―１０と大敗。ホセ・オスナ内野手が９回に敗戦処理担当として野手登板。打者２人を相手に１四球無失点だった。池山燕は０―６の９回に、阪神・森下からトドメの１０号満塁弾を浴び点差は１０点に。この一戦で既に、５人もの中継ぎ投手を投入していたヤクルトベンチはここで事実上の白旗を揚げ、一塁の守備に就いていた助っ人砲をマウンドへ送った。何かと議論を呼びやすい敗戦処理の野