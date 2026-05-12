【モデルプレス＝2026/05/12】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃12が5月12日に放送され、Sakura Tobi（飛咲来）がSAINT SATINE（セイント・サティーン）のデビューメンバーに決定。この記事では、SAINT SATINEのメンバーを紹介する。【プロフィール】【写真】KATSEYE妹分・HYBE新グループ名、発表の瞬間◆
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