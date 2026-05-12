消費者物価指数（CPI）（4月）21:30 結果0.6% 予想0.6%前回0.9%（前月比) 結果3.8% 予想3.7%前回3.3%（前年比) 結果0.4% 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果2.8% 予想2.7%前回2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)