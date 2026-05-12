将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメントは12日、東京都渋谷区の将棋会館で1回戦の1局を行い、先手の藤井聡太王将（23）＝王将含む6冠＝が斎藤明日斗六段（27）を83手で下し、2回戦に進出した。挑戦者決定トーナメントは1、2次予選勝ち抜き者とシード棋士の16人が参加。4連勝で伊藤匠王座（23）＝叡王含む2冠＝への挑戦権を得る。藤井は昨期の5番勝負で伊藤叡王にフルセットの末敗れ、7冠から6冠に後退した。2回戦では佐藤