◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）打線を大幅に組み替えた阪神が高寺の先頭打者弾、プロ初めて2番に入った森下の初グランドスラムなど4本塁打で10得点。先発・西勇も6回無失点などの零封リレーで、ヤクルトから首位を奪回した。藤川球児監督は「最後スカッとみんなが打って、神宮のファンの方も非常に楽しそうな歓声が聞こえたので、選手もうれしいだろうし、ファンも楽しいゲームになって良かった」