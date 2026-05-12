俳優の山村紅葉さん（65）が小説家デビューすることが12日、発表されました。出版社にオファーの理由や、山村さんが書いた文章について取材しました。2時間ドラマなどで長年活躍し、“サスペンスの女王”として知られている山村さん。母親は、“ミステリーの女王”と称された作家の山村美紗さんです。母親が亡くなった年齢での小説家デビューとなりました。■デビュー小説はどんな物語？デビュー小説のタイトルは、『祇園の秘密 血