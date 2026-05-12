［フロム陸人千葉ロッテ］千葉ロッテマリーンズ、背番号１５の横山陸人です。今年、このコラムを担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。一番のファンにいい姿見せ続けたい５月１０日は母の日。今回は母のことを書こうと思う。自分にとって母は、ひと言で言えば「偉大な人」だ。一人暮らしを始めて、そう実感した。子どもの頃、野球に行く日は必ず弁当を持たせてくれた。小学生のときも、中