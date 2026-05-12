5月12日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。 B1では、チャンピオンシップ・クォーターファイナルで敗退した宇都宮ブレックスが、主力選手のグラント・ジェレットの退団が決定。越谷アルファーズはチーム最多得点を挙げていたセクー・ドゥムブヤやカイ・ソットら一挙5選手を契約満了に伴い自由交渉選手リストへ登録した。 また、横浜ビー・コルセアーズ