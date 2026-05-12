メキシコ教育省は12日、小学校、中学校、高校の年度を7月15日に終了することに合意したと発表した。メキシコでは今月7日、酷暑と北中米ワールドカップ開催に備え、本年度を6月5日に終了し、夏休みの開始を例年よりも1か月前倒しすることを全国教育当局評議会総会で合意していた。だが、その決定にはSNSなどで猛烈な批判が集まっており、再審議を行った結果、夏休みの前倒しは行わないことが決まった。メキシコ教育省幹部は「