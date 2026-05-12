イタリア・セリアAの名門ACミランと人気サッカーゲーム「eFootball」が5月9日、公式Instagramを更新。人気アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とコラボしたスペシャルなビジュアルを投稿し、反響を呼んでいる。 【画像】「必死にもがきながら…」人気俳優の双子の弟、イケメンプロサッカー選手が再起誓う「また違った毎日を過ごされているかと」「無理はしないでください」 投稿されたのは、世界的なスタ