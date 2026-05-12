楽天戦に先発したオリックス・九里＝弘前オリックスが無失点リレーで逃げ切った。四回に西川の適時二塁打と太田の適時打で奪った2点を4投手の継投で守った。九里は6回2/3で6安打を許し、5四球を出しながらも要所を締めて3勝目。楽天は好機での一本が出ず、5連敗。