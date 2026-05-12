2回DeNA1死一、三塁、松尾が右前に先制打を放つ＝横浜DeNAが逃げ切った。二回に松尾の適時打で先制し、五回に蝦名の左前打、七回は成瀬の中前打で加点した。東は6回を散発2安打に抑えて4勝目を挙げた。中日は金丸が5回2失点で3敗目。打線は九回に1点を返すのがやっと。