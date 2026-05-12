確定した刑事裁判をやり直す「再審」について、検察官による抗告＝不服申し立ての「原則禁止」を刑事訴訟法の本則に盛り込む案を法務省が自民党の会議に示す方針であることがわかりました。刑事訴訟法改正案をめぐっては、自民党の事前審査が行われていますが、再審の開始決定に対する検察官の抗告がえん罪被害の長期化を招くとの批判が相次いだことから、法務省は7日、抗告の「原則禁止」を法案の「付則」に盛り込む案を示しまし