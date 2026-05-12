HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、10年のキャリアを持ちながらも最後の一歩でデビューを逃したAYANAが、その胸中を明かした。【映像】脱落に悲鳴…可愛すぎる『ガルプラ』出身練習生（脱落した瞬間も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するス