ロッテ戦に先発した日本ハム・伊藤＝ZOZOマリン日本ハムが3連勝。伊藤は7回2失点でリーグトップに並ぶ4勝目を挙げた。打線は三回に田宮の適時打で先制し、四回にレイエスの5号ソロで加点。2―2の八回は清宮幸の適時打で勝ち越した。ロッテは負け越しが今季最多の8。