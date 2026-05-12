「巨人−広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）広島の先発・床田寛樹投手が６回２／３を８安打３失点、１０４球で降板した。新井監督はピンチで継投を決断したが、裏目に出る形となった。左腕は二回に大城に先制ソロを被弾。２−１の四回には増田陸に適時打を食らって同点に追いつかれた。その後、３−２の七回も続投。１死から佐々木に二塁打とされ、２死二塁となったところで新井監督は継投を決断した。指揮官は右打者・平