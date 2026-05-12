福島県の磐越道で、高校生など21人が死傷したバス事故。今回なぜ、容疑者がバスの運転をすることになったのでしょうか。【写真を見る】「死ぬかも」車内の生徒が保護者に送ったメッセージまた、焦点となっている“白バス行為”であったのかどうかや、二種免許について解説します。バス車内に現金入りの封筒でも運転の男は二種免許持たず井上貴博キャスター：福島の磐越道で事故を起こしたマイクロバスは、レンタカーで白ナンバー