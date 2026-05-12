大阪で“お笑いの殿堂”と称されるなんばグランド花月（NGK）の看板寄席を、そのまま再現した「東京グランド花月」が12日、東京・IMM THEATERで始まった。17日までの6日間で全14公演。平日昼にもかかわらず、超満員となった午後3時からの初日初回公演では、NGKの顔ともいえる西川きよし（79）が漫談で、爆笑をさらった。公演後は、西川とともに取材に応じた兄弟コンビ、ミキの昴生（40）と亜生（37）が、そろって西川をいじる、思