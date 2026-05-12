中道改革連合（小川淳也代表）は１２日に国会内で開いた常任幹事会で、大敗した衆院選（２月）の総括を決めた。先月に取りまとめたたたき台では、大幅に議席を減らした敗因の分析として?若年層や現役世代などの積極的な支持を得られなかったこと?有権者の意識がイデオロギーより経済格差など現実に基づいたものに変わってきたことに対応しきれていなかったことなどを挙げていた。常任幹事会の終了後に会見を開いた階猛幹事長