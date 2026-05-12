【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・則本昂大―広島・玉村昇悟（１８時・福井）◆ヤクルト・山野太一―阪神・高橋遥人（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・島田舜也―中日・中西聖輝（１８時・横浜）【パ・リーグ】◆ロッテ・小島和哉―日本ハム・福島蓮（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・藤原大翔―西武・高橋光成（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）