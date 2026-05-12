◆パ・リーグ西武３―０ソフトバンク（みずほペイペイ）ソフトバンクは今季３度目の完封負けで３位に転落。試合後、小久保裕紀監督は柳町達の出場選手登録抹消の理由を明かした。「（２軍から）山本も上がってきて、どのぐらい出られるかなとなったときに達の出番がほぼない。今日は野手１８人であがりをつくらないといけなかったので、それなら１日でも早く抹消しようと。間違いなく、最後勝ちきる、優勝のためには必要な戦力