将棋の第３７期女流王位戦五番勝負が１２日、北海道・札幌市「京王プラザホテル札幌」で指され、福間香奈女流王位＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が大島綾華女流二段に８５手で勝利した。先手の福間が２度目の四間飛車を選択。１局を「途中はちょっと予定変更があった。一手一手難しかったかな」と振り返った。シリーズ２連勝で、８連覇に王手。第３局は福岡・飯塚市「麻生大浦荘」で行われる。