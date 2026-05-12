環境省は、災害時におけるペットの避難に関する自治体向けの指針を大きく改定すると発表した。 報道によると、大きな改定は災害時に飼い主とペットが共に避難できる「同行避難」を促進し、避難所での生活では人とペットが別々の部屋で過ごす「住み分け」の方法を盛り込む予定であるという。 現代社会において、犬や猫、鳥などの「ペット」は家族同然であり、災害時においても共に避難し生活するのが理想とされる。 だが、現