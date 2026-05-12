ワイズ・ペイメンツ・ジャパンは、MastercardデビットカードのApple Payへの対応を5月12日から開始した。日本で発行されたWiseのMastercardデビットカードを持つ個人・法人会員が対象となる。カードをAppleウォレットに追加することで、国内外のMastercardタッチ決済対応店舗やオンライン決済などでApplePayによる支払いができる。ApplePayでは、Face IDやTouch IDなどのパスキーまたはデバイスのパスコードによる認証に加え、