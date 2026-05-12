All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回のランキングは、「2026年春ドラマ」で主演を担当する俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマで演技が光っていると思う主演俳優」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：高橋一生（『リボーン 〜最後のヒーロー〜』）／36票2位に選ばれ