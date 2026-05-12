俳優の町田啓太さんは5月12日、自身のInstagramを更新。圧巻スタイルを披露し、ファンから歓喜の声が上がっています。【写真】町田啓太の圧巻スタイル「あり得ないくらい脚が長い」町田さんは、活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『sign』（小学館）のオフショットなど、4枚の写真を投稿。個性的な世界観が伝わってくる貴重なショットの数々です。特に3枚目の全身ショットは、町田さんの圧巻のスタイルが際立っていま