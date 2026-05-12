家電製品の多くは10〜15年で寿命を迎え、買い替えが必要になります。しかし、壊れてからの買い替えは大変とはいえ、冷蔵庫やエアコンなどの大型家電は高価なため、なかなか買い替えに踏み切れませんよね。実は、家電の購入時には自治体から補助金が出る場合があります。うまく制度を組み合わせれば家電によっては購入価格の半額近くが補助金で戻ってくるケースもあり、知らずに買うのは正直もったいないです。家電を買い替える前に