※詳しくは動画をご覧ください 修学旅行で長崎を訪れた高校生を対象にした平和学習が、映画館で開かれました。 若い世代へ被爆の記憶をつなぐための、新たな取り組みが模索されています。 神奈川県の横浜隼人高校の修学旅行生約140人が参加しました。 （生徒） 「“映画館ならでは” だと思うので、やっぱり迫力が伝わると思う」 県内では、平和学習を軸とした修学旅行生の誘致を進めていますが、「講演会場の不足」や