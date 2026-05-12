サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の人気投票の中間順位を発表しました。今回は、その中間発表をランキング形式で紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】2位：シナモロール2位は、初回速報で首位、2025年の最終順位でも2位を獲得した、不動の人気キャラクターであるシナモロールでした。「みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ」とファンへの感謝を語り、最終順位