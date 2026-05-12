若い世代の方々はあまり聞いたことがないかもしれませんが、ひじきは以前「鉄分の王様」と言われていました。貧血予防効果があるとして、食べるよう推奨されていた食品の1つです。当時の分析では実際に、調理されたひじき100g当たりに50〜60mgほどの鉄分が含まれているというデータが示されていました。しかし、詳しく調べてみると、当時はひじきを調理するときに鉄鍋でゆでていたため、鉄鍋由来の鉄分がひじきに混ざり込んでいた