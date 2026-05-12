モデルでタレントの河北麻友子さんは5月10日、自身のInstagramを更新。美脚があらわになったコーディネートを公開しました。【写真】河北麻友子の美脚「いつもオシャレで可愛い」河北さんは「Mamacita（可愛らしいお母さん）」とつづり、8枚の写真と1枚の画像を投稿。黒を基調としたコーディネートに身を包み、ドリンクを手に持った姿です。1〜3枚目の全身ショットでは、細く長い脚があらわになっています。ほかにも「お母さんいつ